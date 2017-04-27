09:31 27.04.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100164952:labazovych

Ярмоленко превзошел достижение Шевченко

Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко вышел на четвертое место в списке бомбардиров киевского клуба. Так, футболист обошел в списке легендарных кубковых снайперов клуба Андрея Шевченко, догнал нынешнего наставника "Динамо" Сергея Реброва.

Ярмоленко превзошел достижение Шевченко

Об этом сообщает Футбол 24.

Как отмечается, Ярмоленку удалось забить три мяча в ворота "Николаева" в матче полуфинала Кубка Украины (4:0). 

Таким образом, полузащитник достиг отметки в 126 мячей за киевский клуб "Динамо". От лидера кубковых голеадоров "бело-синих" Максима Шацких Ярмоленко отстает всего на три гола. 

При этом в первой тройке бомбардиров "Динамо" Максим Шацких со 142 мячами, Сергей Ребров (163 гола) и Олег Блохин (266 голов).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Андрей Ярмоленко сообщил журналистам, что нужно сделать для победы с хорватами. Также футболист рассказал, как прошел австрийский сбор "сине-желтых".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив