Ярмоленко превзошел достижение Шевченко

Об этом сообщает Футбол 24.

Как отмечается, Ярмоленку удалось забить три мяча в ворота "Николаева" в матче полуфинала Кубка Украины (4:0).

Таким образом, полузащитник достиг отметки в 126 мячей за киевский клуб "Динамо". От лидера кубковых голеадоров "бело-синих" Максима Шацких Ярмоленко отстает всего на три гола.

При этом в первой тройке бомбардиров "Динамо" Максим Шацких со 142 мячами, Сергей Ребров (163 гола) и Олег Блохин (266 голов).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Андрей Ярмоленко сообщил журналистам, что нужно сделать для победы с хорватами. Также футболист рассказал, как прошел австрийский сбор "сине-желтых".