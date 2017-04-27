14:49 27.04.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Капитан "Днепра" Ротань выбыл на неопределенный срок

Капитаг "Днепра" и полузащитник сборной Украины Руслан Ротань получил травму в полуфинальном матче Кубка Украины с "Шахтером". Таким образом, футболист не смог доиграть матч из-за сильной боли.

Капитан

Как сообщает Sport Arena, Ротань покинул поле на 50-й минуте, а вместо него вышел Юрий Вакулко.

Отметим, что перед этим капитан из-за растяжения голеностопа пропустил две недели и восстановился как раз к игре с "Шахтером".

"Травма? Так иногда бывает. Просто не до конца залечил повреждение", - прокомментировал ситуацию Ротань.

Однако пока неизвестно, сколько понадобится времени для полного восстановления игрока.

Также добавим, что я 35-летний хавбек провел за "Днепр" 18 матчей во всех турнирах, забив пять голов и сделав одну результативную передачу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форвард "Манчестер Юнайтед"  Златан Ибрагимович получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл минимум на девять месяцев из футбола. Однако несмотря на это он не планирует завершать игровую карьеру из-за травмы колена.


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