Капитан "Днепра" Ротань выбыл на неопределенный срок

Как сообщает Sport Arena, Ротань покинул поле на 50-й минуте, а вместо него вышел Юрий Вакулко.

Отметим, что перед этим капитан из-за растяжения голеностопа пропустил две недели и восстановился как раз к игре с "Шахтером".

"Травма? Так иногда бывает. Просто не до конца залечил повреждение", - прокомментировал ситуацию Ротань.

Однако пока неизвестно, сколько понадобится времени для полного восстановления игрока.

Также добавим, что я 35-летний хавбек провел за "Днепр" 18 матчей во всех турнирах, забив пять голов и сделав одну результативную передачу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл минимум на девять месяцев из футбола. Однако несмотря на это он не планирует завершать игровую карьеру из-за травмы колена.