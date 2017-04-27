15:45 27.04.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Малиновский забил красивый гол за Генк

Офийиальный сайт ФК "Генк"  опубликовал данные с матча "Генк"-"Эйпен". Голом отличился украинец Руслан Малиновский.

Малиновский забил красивый гол за Генк

Полузащитник сборной Украины открыл счет в противостоянии на 20-й минуте. Роман со штрафного удара обвел стенку противников и отправил мяч в ближний угол ворот. Однако "Эйпен" вырвал ничью во встрече - 1:1.

Наш соотечественник находится в аренде у бельгиской команды. Однако недавно руководство изъвило желание выкупить игрока.

Ранее УРА-Информ сообщал, что капитан "Днепра" Ротань выбыл на неопределенный срок.


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