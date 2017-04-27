Президент ФИФА объявил об использовании видеоповторов на ЧМ-2018

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы.
Как сообщает AFP, такая система з видео была протестирована в недавнем товарищеском поединке между сборными Испании и Франции. Теперь практика будет использована не только в товарищеских матчах, но и в официальных.
По словам Инфантино, от видеосистемы получены только положительные отзывы.
"Мы будем использовать видеоповторы на ЧМ-2018, потому что до сих пор у нас не было ничего, кроме положительных отзывов", — подчеркнул президент ФИФА.
Сейчас система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок на два года в чемпионатах не из числа ведущих.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Швейцарии состоялась жеребьевка на определение пар полуфинала Лиги чемпионов.