Президент ФИФА объявил об использовании видеоповторов на ЧМ-2018

Как сообщает AFP, такая система з видео была протестирована в недавнем товарищеском поединке между сборными Испании и Франции. Теперь практика будет использована не только в товарищеских матчах, но и в официальных.

По словам Инфантино, от видеосистемы получены только положительные отзывы.

"Мы будем использовать видеоповторы на ЧМ-2018, потому что до сих пор у нас не было ничего, кроме положительных отзывов", — подчеркнул президент ФИФА.

Сейчас система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок на два года в чемпионатах не из числа ведущих.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Швейцарии состоялась жеребьевка на определение пар полуфинала Лиги чемпионов.