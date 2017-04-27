В полуфинале Кубка Украины "Шахтер" встретится с "Днепром"

В сообщении говорится, что данная встреча будет пятнадцатой в истории данного трофея. Кроме того сообщается, что за последние полгода "Днепр" не проигрывал никому. Только "Шахтеру". В ноябре 2016 года.

Что касается встреч данных клубов в рамках Кубка, то "Шахтер" победил 8 раз, дважды успех был на стороне "Днепра", еще пять игр завершились вничью. Разница мячей - 24:10 в пользу горняков.

Ранее УРА-Информ сообщал, что наставник ФК "Николаев" сообщил СМИ, что встреча с "Динамо" в рамках Кубка – главная в его тренерской карьере.