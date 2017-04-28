Франции начала расследование законность выбора России для ЧМ по футболу

В качестве свидетеля уже был допрошен бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер. Как сообщает "Русская служба BBC", во время предварительного расследования прокуроры должны установить, есть ли признаки коррупции в действиях ФИФА во время принятие решения.

При этом Блаттер был допрошен еще неделю назад, 20 апреля, в Швейцарии.

Вместе с тем в российском организационном комитете ЧМ-2018 заявили, что не знают о действиях французской прокуратуры. По словам главы оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, никаких опасений на этот счет у него нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший президент УЕФА Мишель Платини ушел в отставку после скандала. В декабре прошлого года Платини и бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер были отстранены от футбола на шесть лет. Такое решение комитет ФИФА по этике было вынес из-за денежного перевода в два миллиона долларов на имя Платини, который сделал Блаттер в 2011 году.