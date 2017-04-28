Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины

Об этом телеканалу ESPN сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.

Как отмечается, соглашение Сампаоли с "Севильей" истекает через год. Согласно контракту аргентинский специалист может покинуть команду в конце сезона при условии выплаты клубу отступных в размере 1,5 млн долларов.

"Мы выбрали Сампаоли в качестве нового главного тренера национальной сборной. Но мы хотим сохранить хорошие отношения с "Севильей" и проведем переговоры о его уходе сразу после завершения чемпионата Испании", - отметил Тапия.

Отметим, аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, набрав 22 очка в 14 матчах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболист сборной Украины Евгений Коноплянка выставил на аукцион футболку Севильи, в которой он забил гол в матче Суперкубка УЕФА против Реала.