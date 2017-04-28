13:25 28.04.2017 | Футбол | Новости
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Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины

Главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины по футболу.

Главный тренер

Об этом телеканалу ESPN сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.

Как отмечается, соглашение Сампаоли с "Севильей" истекает через год. Согласно контракту аргентинский специалист может покинуть команду в конце сезона при условии выплаты клубу отступных в размере 1,5 млн долларов.

"Мы выбрали Сампаоли в качестве нового главного тренера национальной сборной. Но мы хотим сохранить хорошие отношения с "Севильей" и проведем переговоры о его уходе сразу после завершения чемпионата Испании", - отметил Тапия.

Отметим, аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, набрав 22 очка в 14 матчах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболист сборной Украины Евгений Коноплянка выставил на аукцион футболку Севильи, в которой он забил гол в матче Суперкубка УЕФА против Реала.


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