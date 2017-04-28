Гол украинца Шахова помог ПАОКу выйти в финал Кубка Греции

Игрок сборной Украины Евгений Шахов отметился голом в полуфинале Кубка Греции против "Панатинаикоса". Таким образом, он помог команде пробится в финал.
Об этом сообщается в Twitter клуба.
Как отмечается, в матче ПАОК разгромил "Панатинаикос" со счетом 4:0. А полузащитник совершил точный удар на 73-й минуте, который стал третьим голом в воротах соперника по ходу игры.
В нынешнем сезоне на счету Шахова 21 матч и четыре гола в чемпионате Греции, а также семь игр и три гола в национальном Кубке. При этом в ПАОК футболист перебрался летом прошлого года на правах свободного агента после того, как покинул "Днепр".
Отметим, что финал Кубка Греции состоится шестого мая.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее офийиальный сайт ФК "Генк" опубликовал данные с матча "Генк"-"Эйпен". Голом отличился украинец Руслан Малиновский.