Гвардиола назван лучшим футбольным тренером современности

Соответствующие итоги голосования 33 журналистов газеты опубликованы на сайте издания.

Как отмечается, второю позицию занял главный тренер лондонского Челси Антонио Конте. Вслед за ним пришел аргентинец Диего Симеоне из испанского "Атлетико".

В топ-10 вошли также Карло Анчелотти (Бавария), Жозе Моуринью (Манчестер Юнайтед), Массимилиано Аллегри (Ювентус), Йоахим Лев (сборная Германии), Зинедин Зидан (Реал), Леонарду Жардим (Монако) и Юрген Клопп (Ливерпуль) соответственно.

Добавим, что Пеп Гвардиола в период с 2008 по 2012 год завоевал 14 трофеев с испанской "Барселоной".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы.