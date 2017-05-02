Срна продолжит выступать за "Шахтер"

Эти сведения распространила пресс-служба т.н. “оранжево-черных”. Подписанное недавно соглашение рассчитано до завершения очередного сезона, а именно - 2017/18 гг. По словам самого игрока – его устраивали все условия.

Он упомянул при этом и об истории с „Барселоной“, но его сердце остается здесь. После 14-ти лет уже являешься просто членом семьи. Потому крайне непросто бросить это все, и решение было принято быстро - отметил хорват.

Как сообщал УРА-Информ, Срна и ранее намекал на то, что не хотел бы оставлять Шахтер, и выкладывал в интернет фотографию в футболке клуба и с логотипом в форме сердца.