11:47 02.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Срна продолжит выступать за "Шахтер"

“Шахтер” уже поставил подпись под соглашением с капитаном своего коллектива – Д. Срной.

Срна продолжит выступать за

Эти сведения распространила пресс-служба т.н. “оранжево-черных”. Подписанное недавно соглашение рассчитано до завершения очередного сезона, а именно - 2017/18 гг. По словам самого игрока – его устраивали все условия.

Он упомянул при этом и об истории с „Барселоной“, но его сердце остается здесь. После 14-ти лет уже являешься просто членом семьи. Потому крайне непросто бросить это все, и решение было принято быстро - отметил хорват.

Как сообщал УРА-Информ, Срна и ранее намекал на то, что не хотел бы оставлять Шахтер, и выкладывал в интернет фотографию в футболке клуба и с логотипом в форме сердца.


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