"Монако" и "Ювентус" встретятся в полуфинале Лиги Чемпионов

Отмечается, что "Монако" представляет собой одну из лучших атакующих команд в Европе, а "Ювентус" – самую надежную защиту.

В истории противостояний клубов "Ювентус" выиграл у "Монако" в полуфинале сезона 1997/98 и четвертьфинале сезона 2014/15.

Важно и то, что в сегодняшнем матче не примут участие некоторые игроки обеих команд. Из-за травм и дисквалификаций.

Ранее УРА-Информ сообщал, что тренеры получиналистов ЛЧ входят в ТОП-10 лучших тренеров мира.