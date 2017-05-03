13:58 03.05.2017 | Спорт | Новости
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"Монако" и "Ювентус" встретятся в полуфинале Лиги Чемпионов

Сегодня в 21:45 по киевскому времени в рамках полуфинала Лиги Чемпионов "Монако" примет "Ювентус".

Отмечается, что "Монако" представляет собой одну из лучших атакующих команд в Европе, а "Ювентус" – самую надежную защиту.

В истории противостояний клубов "Ювентус" выиграл у "Монако" в полуфинале сезона 1997/98 и четвертьфинале сезона 2014/15.

Важно и то, что в сегодняшнем матче не примут участие некоторые игроки обеих команд. Из-за травм и дисквалификаций.

Ранее УРА-Информ сообщал, что тренеры получиналистов ЛЧ входят в ТОП-10 лучших тренеров мира. 


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