14:50 03.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100165222:labazovych

Зозуля может продолжить карьеру в "Нью-Йорк Космос"

Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля может продолжить карьеру в Соединенных Штатах Америки.

Зозуля может продолжить карьеру в

Об этом сообщает Estadio Deportivo.

На данный момент футболист ведёт переговоры с "Нью-Йорк Космос". В свое время за эту команду выступали такие звезды мирового футбола, как Пеле и Франц Беккенбауэр, а позже - Рауль и Маркос Сенна.

Тем не менее сделка скорее всего будет оформлена в ближайшие дни. Однако последнее слово за руководством "Бетиса".

Также отметим, что у Зозули остается несколько дней, чтобы договориться о переходе. Трансферное окно в Северной Америке открыто до восьмого мая.

Кстати, Роман Зозуля был близок к уходу во время зимнего трансферного окна. Тем временем "Бетис" оформил переход игрока в "Райо Вальекано", но из-за протестов мадридских фанатов сделка была аннулирована, и Зозуля вернулся в "Бетис". 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Шахтер" уже поставил подпись под соглашением с капитаном своего коллектива – Д. Срной.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив