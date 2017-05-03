Зозуля может продолжить карьеру в "Нью-Йорк Космос"

Об этом сообщает Estadio Deportivo.

На данный момент футболист ведёт переговоры с "Нью-Йорк Космос". В свое время за эту команду выступали такие звезды мирового футбола, как Пеле и Франц Беккенбауэр, а позже - Рауль и Маркос Сенна.

Тем не менее сделка скорее всего будет оформлена в ближайшие дни. Однако последнее слово за руководством "Бетиса".

Также отметим, что у Зозули остается несколько дней, чтобы договориться о переходе. Трансферное окно в Северной Америке открыто до восьмого мая.

Кстати, Роман Зозуля был близок к уходу во время зимнего трансферного окна. Тем временем "Бетис" оформил переход игрока в "Райо Вальекано", но из-за протестов мадридских фанатов сделка была аннулирована, и Зозуля вернулся в "Бетис".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Шахтер" уже поставил подпись под соглашением с капитаном своего коллектива – Д. Срной.