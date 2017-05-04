"Фенербахче" предлагает за Коноплянку десять миллионов

Таким образом, "Фенербахче" предложил ранее десять миллионов евро - за трансфер украинского полузащитника, а также игрока "Шальке" - Евгения Коноплянку. Эти сведения распространил недавно немецкий таблоид Bild.

Также известно и то, что права на данного футболиста – у "Севильи", а полузащитник сам сейчас играет за "Шальке". В договоре же прописана опция выкупа его за 12,5 миллионов евро. То есть – по итогам нормального трансфера клуб хочет тут же продать игрока Коноплянку.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Коноплянка, комментируя свою ситуацию, сказал, что он – просто футбольный болельщик.