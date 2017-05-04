Пепе уходит из "Реала"

Таким образом - защитник "Реала" Пепе недавно решил покинуть теперешний клуб и уже вскоре начать играть в Китае. Эту информацию передали в El Confidencial.

Согласно данным, футболист из Португалии будет продолжать свою карьеру в китайском клубе, который уже предложил игроку контракт на следующие три года, а также зарплату - 15 миллионов евро ежегодно.

При этом также не исключено и то, что Пепе решил остановить свой выбор на "Хэбей Чайна Форчун". Игрок крайне недоволен отношением к нему представителей клуба. Футболист полагает, что достоин продления соглашения, которое завершится в 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, на игре " Реал"-"Бавария" немецкие фанаты подрались с полицией.