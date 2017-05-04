Сегодня состоится второй полуфинал Лиги Европы

Об этом говорится на сайте УЕФА.

Как отмечается, второй полуфинал Лиги Европы "Сельта" - "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, четвертого мая, в Виго.

Кроме того, команды впервые встречаются в рамках еврокубков, однако статистика "Сельты" в девяти матчах с соперниками из Англии составляет пять побед и четыре поражения. Зато "МЮ" выиграл лишь два из своих 22 еврокубковых матчей в Испании.

В свою очередь ответные поединки еврокубковых турниров пройдут 9, 10 и 11 мая.

Добавим, что финал Лиги чемпионов третьего июня примет Кардифф. Тем не менее решающий матч Лиги Европы 24 мая увидит Стокгольм (Швеция).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стать первым мастером кожаного мяча сумел украинский футболист Евгений Коноплянка. Так, игрогу удалось поиграть в четвертьфиналах Лиге Европы три сезона подряд в составе трех разных команд.