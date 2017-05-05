"Лацио" интересуется Тайсоном

Таким образом - итальянский "Лацио" сейчас заинтересован в игроке "Шахтера" – Тайсоне. Эти сведения уже сегодня распространил агент указанного игрока по имени Диего Дорнелль – рассказали в Football Italia.

По его словам – недавно было получено пару звонков, поступивших прямиком из Италии. Тайсон планирует еще сыграть на ЧМ 2018-го года – на стороне сборной Бразилии, при этом А должна стать отличной лигой, чтобы попасть в сборную. Футболист сейчас выступает в Европе и уже немалое количество времени, а поэтому может выходить и в топ-лиге. Игрок перешел в "Шахтер" в 2013 г.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году Тайсона вызывали в сборную Бразилии.