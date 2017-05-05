17:15 05.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Аргентины по футболу может тренироваться в Украине

Пресс-служба ФФУ сообщает, что сегодня Андрей Павелко проводил встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Аргентины в Украине Альберто Хосе Алонсо касательно возможности организовать в Украине тренировочный лагерь для сборной Аргентиныпо футболу накануне финальной части чемпионата мира 2018.

Сборная Аргентины по футболу может тренироваться в Украине

В сообщении говорится, что во время встречи также обсуждалась перспектива проведения товарищеского матча между национальными сборными Украины и Аргентины.

Отмечено, что идея организации тренировочного лагеря в Украине аргентинцы восприняли с большим энтузиазмом. Сейчас продолжаются переговоры между ФФУ и Ассоциацией футбола Аргентины по этому вопросу.

А заинтересованность в организации матча между сборными Аргентины и Украины подтвердил и господин Х.Алонсо.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сборная Украины по футболу сыграет с "Динамо" и "Шахтером".


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