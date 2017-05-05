Сборная Аргентины по футболу может тренироваться в Украине

Пресс-служба ФФУ сообщает, что сегодня Андрей Павелко проводил встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Аргентины в Украине Альберто Хосе Алонсо касательно возможности организовать в Украине тренировочный лагерь для сборной Аргентиныпо футболу накануне финальной части чемпионата мира 2018.
В сообщении говорится, что во время встречи также обсуждалась перспектива проведения товарищеского матча между национальными сборными Украины и Аргентины.
Отмечено, что идея организации тренировочного лагеря в Украине аргентинцы восприняли с большим энтузиазмом. Сейчас продолжаются переговоры между ФФУ и Ассоциацией футбола Аргентины по этому вопросу.
А заинтересованность в организации матча между сборными Аргентины и Украины подтвердил и господин Х.Алонсо.
Ранее УРА-Информ сообщал, что сборная Украины по футболу сыграет с "Динамо" и "Шахтером".