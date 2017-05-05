Тренер "Манчестер Юнайтед" видит свою команду в финале Лиги Европы

Marca сообщает, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что доволен результатом первой полуфинальной баталии Лиги Европы с испанской "Сельтой".
В сообщении говорится, что счет 0:1 тренера устраивает, однако он считает, что подопечные могли забить и больше. Лучшим игроком матча Моуринью назвал Серхио Альвареса.
Также наставник английской команды заявил, что на "Олд Траффорд" их ждет большая игра.
Напоследок тренер сказал, что его команда в одном шаге от финала, но признал, что это сложный шаг.
Ранее "УРА-Информ" сообщал, что тренер "Ювентуса" назвал Буффона лучшим игроком в мире.