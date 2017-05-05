Тренер "Манчестер Юнайтед" видит свою команду в финале Лиги Европы

В сообщении говорится, что счет 0:1 тренера устраивает, однако он считает, что подопечные могли забить и больше. Лучшим игроком матча Моуринью назвал Серхио Альвареса.

Также наставник английской команды заявил, что на "Олд Траффорд" их ждет большая игра.

Напоследок тренер сказал, что его команда в одном шаге от финала, но признал, что это сложный шаг.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что тренер "Ювентуса" назвал Буффона лучшим игроком в мире.