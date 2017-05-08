18:04 08.05.2017 | Футбол | Новости
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Гусев может перейти в "ПАОК"

За ПАОК на данный момент уже выступает Шахов – полузащитник с Украины.

Гусев может перейти в

Так, экс-полузащитник "Динамо" О. Гусев может уже довольно скоро начать играть за ПАОК. Эту информацию ранее распространила "Динамомания".

За указанный клуб начал при этом ранее выступать полузащитник от Украины - Евгений Шахов. Ранее при этом также сообщалось, что данный игрок вскоре мог бы перейти в MLS, но восьмого мая в Канаде, равно как и в США закроют трансферное окно.

Известно о том, что 34-летний игрок еще зимой превратился в свободного агента – по итогам истечения с "Динамо" соглашения. В этом сезоне футболист уже также провел семь игр за ФК и забил даже один мяч.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году Гусев заявлял, что пока останется в Киеве.


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