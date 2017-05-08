09:39 08.05.2017 | Футбол | Новости
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Марадона вернулся к тренерской деятельности

Легенда мирового футбола Диего Марадона будет работать главным тренером в клубе во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов. 
 

Марадона вернулся к тренерской деятельности

Об этом сообщает пресс-служба клуба в своем миккроблоге в Twitter.

Как отмечается, аргентинец подписал соглашение с местной командой "Эль-Фуджайра". Тем не менее стороны решили не разглашать никаких подробностей контракта.

Стоить добавить, что до конца марта Марадона работал послом Международной федерации футбола, после чего написал заявление об увольнении с должности.

Кроме того,  в 2008-2010 годах Марадона был главным тренером сборной Аргентины. В свою очередь национальную команду он покинул после того, как аргентинцы уступили немцам в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 0:4. После этого Марадона поработал с арабским "Аль-Васлом" (2011-2012).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что доволен результатом первой полуфинальной баталии Лиги Европы с испанской "Сельтой". 


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