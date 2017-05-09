Коноплянка впервые в этом году вышел в стартовом составе Шальке

Об этом сообщается в Twitter футбольного клуба.

Как отмечается, украинский полузащитник в последний раз выходил в стартовом составе Шальке в матче Бундеслиги еще в прошлом году. Тем временем Коноплянка сыграл в матче 16-го тура против Гамбурга (1:2).

Однако сегодняшний выход с первых минут является для украинца первым в текущем календарном году.

Тем не менее выход Коноплянки в стартовом составе во многом связан с травмами основных фланговых полузащитников команды Эрика-Максима Чупо-Мотинга и Алессандро Шопфа.

Стоить отметить, что Евгений Коноплянка в провел в чемпионате Германии 16 матчей и забил один гол.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Фенербахче" предложил ранее десять миллионов евро - за трансфер украинского полузащитника, а также игрока "Шальке" - Евгения Коноплянку.