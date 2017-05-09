Коноплянка впервые в этом году вышел в стартовом составе Шальке

Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе своей команды на матч 32-го тура чемпионата Германии против Фрайбурга.
Об этом сообщается в Twitter футбольного клуба.
Как отмечается, украинский полузащитник в последний раз выходил в стартовом составе Шальке в матче Бундеслиги еще в прошлом году. Тем временем Коноплянка сыграл в матче 16-го тура против Гамбурга (1:2).
Однако сегодняшний выход с первых минут является для украинца первым в текущем календарном году.
Тем не менее выход Коноплянки в стартовом составе во многом связан с травмами основных фланговых полузащитников команды Эрика-Максима Чупо-Мотинга и Алессандро Шопфа.
Стоить отметить, что Евгений Коноплянка в провел в чемпионате Германии 16 матчей и забил один гол.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Фенербахче" предложил ранее десять миллионов евро - за трансфер украинского полузащитника, а также игрока "Шальке" - Евгения Коноплянку.