18-летний бомбардир ФК "Монако" установил два рекорда Лиги чемпионов

Телеканалы "Футбол 1/2" сообщили о рекордах Мбаппе в рамках Лиги чемпионов 2017.
В сообщении говорится, что бомбардир "Монако" Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом, когда-либо забивавшим в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
Кроме того, разница между молодым форвардом и вратарем "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном, которому он забил, стала рекордной - 7621 день.
Мбаппе признался, что хотел доставить проблем сопернику, однако это удавалось лишь эпизодически.
"Но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой", - отметил автор единственного гола в ворота ФК "Ювентус".
Ранее УРА-Информ сообщал, что "Атлетико" и "Реал" определят второго финалиста Лиги чемпионов.