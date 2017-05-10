18-летний бомбардир ФК "Монако" установил два рекорда Лиги чемпионов

В сообщении говорится, что бомбардир "Монако" Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом, когда-либо забивавшим в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Кроме того, разница между молодым форвардом и вратарем "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном, которому он забил, стала рекордной - 7621 день.

Мбаппе признался, что хотел доставить проблем сопернику, однако это удавалось лишь эпизодически.

"Но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой", - отметил автор единственного гола в ворота ФК "Ювентус".

Ранее УРА-Информ сообщал, что "Атлетико" и "Реал" определят второго финалиста Лиги чемпионов.