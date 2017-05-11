18:34 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Футболиста ФК "Волынь" подозревают в попытке убить свою девушку

УНН передает, что игрок ФК "Волынь" Дмитрий Задерецький попал в скандал. Футболиста Премьер-лиги обвиняют в причастности к трагедии, произошедшей с его девушкой.

Футболиста ФК

Сообщается, что 26-летняя Ирина Савчук выпала с 9 этажа. Родные травмированной девушки утверждают, что именно футболист выбросил ее из окна.

Сейчас Ирина находится в реанимации с многочисленными переломами, состояние потерпевшей критическое.

Сам футболист Дмитрий Задерецький инцидент не комментирует.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве девушка пыталась выпрыгнуть из окна и зацепилась за блок охлаждения кондиционера.


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