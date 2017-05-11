13:25 11.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Украина на 16 месте в мире по экспорту футболистов

Сборная Украины занимает шестнадцатое место в рейтинге стран, которые экспортируют наибольшее количество футболистов в зарубежные страны.

Украина на 16 месте в мире по экспорту футболистов

Об этом пишет football-observatory.com.

Как отмечается, в данный момент заграницей играют 192 украинца. Среди них -  97% представляют клубы из Европы. 

В первой десятке экспортеров следующие страны: Бразилия (1202 игрока), Франция (781), Аргентина (753), Сербия (460), Англия (451), Испания (362), Германия (335), Хорватия (323), Нигерия (292), Уругвай (288).

Кстати, 221 бразилец играет в Португалии, 143 англичанина - в Уэльсе, 107 французов - в Англии, 106 аргентинцев - в Чили. 

Также отметим, что украинские футболисты играют в Испании, Греции и Польши (по 6), Германии, Венгрии и Бельгии (по 5). При этом подсчеты давались без учета постсоветских лиг. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская футбольная федерация уже приступила к разработке схемы развития футбола страны. 


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