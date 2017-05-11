Украина на 16 месте в мире по экспорту футболистов

Об этом пишет football-observatory.com.

Как отмечается, в данный момент заграницей играют 192 украинца. Среди них - 97% представляют клубы из Европы.

В первой десятке экспортеров следующие страны: Бразилия (1202 игрока), Франция (781), Аргентина (753), Сербия (460), Англия (451), Испания (362), Германия (335), Хорватия (323), Нигерия (292), Уругвай (288).

Кстати, 221 бразилец играет в Португалии, 143 англичанина - в Уэльсе, 107 французов - в Англии, 106 аргентинцев - в Чили.

Также отметим, что украинские футболисты играют в Испании, Греции и Польши (по 6), Германии, Венгрии и Бельгии (по 5). При этом подсчеты давались без учета постсоветских лиг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская футбольная федерация уже приступила к разработке схемы развития футбола страны.