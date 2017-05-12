Голкипер Тер Штеген продлит контракт с "Барселоной"

Вратарь испанской "Барселоны" Марк Андре тер Штеген достиг соглашения с клубом относительно продления своего контракта. Таким образом, немецкий голкипер продлит соглашение с каталонским клубом до 30 июня 2022 года.
Об этом сообщает испанское интернет-издание Sport.
В данный момент ожидается, что официально о пролонгации соглашения с тер Штегеном "Барселона" сообщит в ближайшие дни.
Отметим, что Тер Штеген выступает за каталонский клуб с сезона-2014/15, куда перешел из менхенгладбахской "Боруссии".
Кроме того, пребывание игрока в стане "сине-гранатовых" не всегда было безоблачным, поскольку он почти не играл в чемпионате Испании. На поле в матчах Примеры выходил Клаудио Браво, и тер Штеген неоднократно говорил, что может рассмотреть вопрос смены клуба.
Добавим, что действующий контракт игрока в силе до лета 2019 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе своей команды на матч 32-го тура чемпионата Германии против Фрайбурга.