Голкипер Тер Штеген продлит контракт с "Барселоной"

Об этом сообщает испанское интернет-издание Sport.

В данный момент ожидается, что официально о пролонгации соглашения с тер Штегеном "Барселона" сообщит в ближайшие дни.

Отметим, что Тер Штеген выступает за каталонский клуб с сезона-2014/15, куда перешел из менхенгладбахской "Боруссии".

Кроме того, пребывание игрока в стане "сине-гранатовых" не всегда было безоблачным, поскольку он почти не играл в чемпионате Испании. На поле в матчах Примеры выходил Клаудио Браво, и тер Штеген неоднократно говорил, что может рассмотреть вопрос смены клуба.

Добавим, что действующий контракт игрока в силе до лета 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе своей команды на матч 32-го тура чемпионата Германии против Фрайбурга.