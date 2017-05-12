Неймар разозлился на руководство "Барселоны"

Так, ранее один из известных игроков "Барселоны" Неймар по итогам горячей перепалки на словах с Хуаном Унсуэ, а также с помощником тренера – Л. Энрике, начал угрожать тем, что вскоре клуб поменяет. Рассказывает про это Mundo Deportivo.

Неймар отметил во время ссоры – что если Унсуэ продолжит работать в "Барселоне", то лично он из клуба уйдет. На это в каталонском клубе сказали, что все же рассчитывают на то, что эта ссора отошла в прошлое и злость Неймара миновала. Известно, что Унсуэ в процессе тренировки "сине-гранатовых" сказал Неймару, попросив больше внимания удалить работе.

Как сообщал УРА-Информ, в "МЮ" сообщили о готовности выложить за Неймара 200 миллионов.