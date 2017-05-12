21:35 12.05.2017 | Футбол | Новости
100165738:mysnichenko

Неймар разозлился на руководство "Барселоны"

В клубе "Барселоны" рассчитывают на то, что вскоре игрок Неймар решит сменить гнев на милость.

Неймар разозлился на руководство

Так, ранее один из известных игроков "Барселоны" Неймар по итогам горячей перепалки на словах с Хуаном Унсуэ, а также с помощником тренера – Л. Энрике, начал угрожать тем, что вскоре клуб поменяет. Рассказывает про это Mundo Deportivo.

Неймар отметил во время ссоры – что если Унсуэ продолжит работать в "Барселоне", то лично он из клуба уйдет. На это в каталонском клубе сказали, что все же рассчитывают на то, что эта ссора отошла в прошлое и злость Неймара миновала. Известно, что Унсуэ в процессе тренировки "сине-гранатовых" сказал Неймару, попросив больше внимания удалить работе.

Как сообщал УРА-Информ, в "МЮ" сообщили о готовности выложить за Неймара 200 миллионов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив