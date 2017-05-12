09:38 12.05.2017 | Футбол | Новости
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В финале Лиги Европы нас ждет встреча двух монстров, - Моуринью

Легендарный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился своими эмоциями после матча с Сельтой.

В финале Лиги Европы нас ждет встреча двух монстров, - Моуринью

Об этом передает iSport.ua.

По словам наставника, действительно игроки Сельты — герои, поскольку им было нечего терять и они выглядели очень достойно. Тем не менее во втором тайме соперник доставил команде проблем. 

"Это встреча двух монстров, ведь и у МЮ, и у Аякса — богатейшие истории. Игра не будет простой. У них будет 12 дней на подготовку к финалу, тогда как нам предстоит сыграть три матча в АПЛ. Я буду более, чем счастлив, если нам удастся выиграть Лигу Европы. Этот сезон получился для меня невероятно трудным", - отметил Моуринью.

Стоить отметить, что финальный матч состоится 24 мая в Стокгольме, на стадионе Френдс Арена.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что доволен результатом первой полуфинальной баталии Лиги Европы с испанской "Сельтой".


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