В финале Лиги Европы нас ждет встреча двух монстров, - Моуринью

Об этом передает iSport.ua.

По словам наставника, действительно игроки Сельты — герои, поскольку им было нечего терять и они выглядели очень достойно. Тем не менее во втором тайме соперник доставил команде проблем.

"Это встреча двух монстров, ведь и у МЮ, и у Аякса — богатейшие истории. Игра не будет простой. У них будет 12 дней на подготовку к финалу, тогда как нам предстоит сыграть три матча в АПЛ. Я буду более, чем счастлив, если нам удастся выиграть Лигу Европы. Этот сезон получился для меня невероятно трудным", - отметил Моуринью.

Стоить отметить, что финальный матч состоится 24 мая в Стокгольме, на стадионе Френдс Арена.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что доволен результатом первой полуфинальной баталии Лиги Европы с испанской "Сельтой".