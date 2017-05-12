В сборной Украины определились с цветом формы на матч с Финляндией

Об этом сообщает сайт zbirna.com.

Как отмечается, контрольный матч против сборной Мальты, который состоится шестого июня в Граце, национальная команда Украины проведет в синей форме.

Также согласованы цвета экипировки и на отборочный поединок ЧМ-2018 игру с Финляндией. В свою очередь матч состоится 11 июня в Тампере.

Так, на нее украинская национальная команда выйдет в желтом обмундировании, в котором в последний раз выступала еще в матче с Турцией в октябре прошлого года.

Кстати, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1.

Кроме того, это единственный гол в поединке на "Максимире" забил экс-игрок "Днепра" Никола Калинич.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины занимает шестнадцатое место в рейтинге стран, которые экспортируют наибольшее количество футболистов в зарубежные страны.