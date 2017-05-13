12:35 13.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Президент Порошенко поздравил ФК "Динамо" с юбилеем

Пресс-служба администрации президента сообщила, что Петр Порошенко поздравил футбольный клуб "Динамо" Киев" с 90-летием.

Президент Порошенко поздравил ФК

Президент отметил, что триумфы команды навсегда вписаны в историю украинского спорта.

Также Порошенко не скрывал, что для него, как и для миллионов болельщиков, клуб стал символом мастерства и воли к победе. По словам Порошенко, целая эпоха в мировом футболе связана с именем гениального тренера Валерия Лобановского.

"Благодарен клубу за ту радость, которую он приносит любителям футбола, за верность традициям и патриотизм. Удачи всей вашей футбольной семье в спорте и жизни ", - добавил также глава государства.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в  сборной Украины по футболу определились с цветом формы на матч с Финляндией.


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