ФК "Челси" – досрочный чемпион АПЛ

В сообщении говорится, что единственный гол нападающего команды Миши Батшуайи на последних минутах гостевой встречи с "Вест Бромвичем" принес "Челси" победу в чемпионате Англии по футболу.

Отмечено, что втечение всего матча гости из Лондона имели тотальное преимущество над хозяевами. Однако довели его до взятия ворот только на 82 минуте.

Таким образом, наставник команды Антонио Конте в первом же сезоне у руля "Челси" привел команду к чемпионскому титулу. Коллектив опередил предшественника на целых 10 очей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что бывший тренер ФК "Челси" Жозе Моуринью считает, что в финале Лиги Европы нас ждет встреча двух монстров.