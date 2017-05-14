16:00 14.05.2017 | Футбол | Новости
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УЕФА назначил судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

На днях УЕФА определился с имена бригад арбитров на будущие финальные поединки самых престижных европейских международных турниров.

УЕФА назначил судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Такие данные были опубликованы на сайте ФЛАУ.

Как отмечается, финал Лиги чемпионов рассудит немецкая бригада во главе с Феликсом Брыхом. В свою очередь помогать ему будут ассистенты Марк Борш, Штефан Лупп, Бастиан Данкерт и Марко Фритц.

Четвертым судьей станет серб Милорад Мажич, а запасным ассистентом - Рафаэль Фольтын.

Тем не менее решающий поединок Лиги Европы доверили словенской бригаде во главе с Дамиром Скоминой. А вот ассистентами станут Юре Прапротник, Роберт Вукан, Матей Юг и Славко Винчич.

Тажке отметим, что четвертым арбитром будет итальянец Джанлука Рокки, а резервным ассистентом - Томаж Кланчник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках проведения Конгресса УЕФА делегаты 55-ти ассоциаций из Европы решили утвердить программу реформирования в области управления.


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