УЕФА назначил судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

На днях УЕФА определился с имена бригад арбитров на будущие финальные поединки самых престижных европейских международных турниров.
Такие данные были опубликованы на сайте ФЛАУ.
Как отмечается, финал Лиги чемпионов рассудит немецкая бригада во главе с Феликсом Брыхом. В свою очередь помогать ему будут ассистенты Марк Борш, Штефан Лупп, Бастиан Данкерт и Марко Фритц.
Четвертым судьей станет серб Милорад Мажич, а запасным ассистентом - Рафаэль Фольтын.
Тем не менее решающий поединок Лиги Европы доверили словенской бригаде во главе с Дамиром Скоминой. А вот ассистентами станут Юре Прапротник, Роберт Вукан, Матей Юг и Славко Винчич.
Тажке отметим, что четвертым арбитром будет итальянец Джанлука Рокки, а резервным ассистентом - Томаж Кланчник.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках проведения Конгресса УЕФА делегаты 55-ти ассоциаций из Европы решили утвердить программу реформирования в области управления.