"Челси" одержал победу в "перестрелке" с "Уотфордом"

Об этом сообщает сайт "Челси".

Так, при счете 3:3 на 88 минуте победный гол забил Фабрегас (4:3). К этому моменту хозяев забивал Терри, Аспиликуэта и Бачуайи. В составе "Уотфорда" отличились Капу, Янмат и о какой.

В других поединках 37 тура АПЛ зафиксированы следующие результаты:

"Манчестер Сити" - "Лестер" - 2:1;

"Борнмут" - "Бернли" - 2:1;

"Мидлсбро" - "Саутгемптон" - 1:2;

"Сандерленд" - "Суонси" - 0:2;

"Сток Сити" - "Арсенал" - 1:4;

"Кристал Пэлас" - "Халл Сити" - 4:0;

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" - 0:4;

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольная команда "Челси" в очередной раз стала чемпионом английской Премьер-Лиги.