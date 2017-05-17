"Шахтер" проведет домашнюю игру на стадионе "Динамо"

Местом проведения матча 30-го тура УПЛ станет стадион Динамо имени Валерия Лобановского. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Как отмечается, матч состоится 21 мая в 17.00. Примечательно, что домашним стадионом "Шахтера" в 2017 году является арена "Металлист" в Харькове.

При этом билеты поступят в продажу 16 мая в 12:00. В свою очередь их стоимость: 30 гривен (северная и южная трибуны), 60 гривен (восточная трибуна) и 80 гривен (западная трибуна).

Тем не менее на стадион фанаты смогут попасть за один час до начала поединка.

Кстати, "Олимпик" проводит борьбу за еврокубки и занимает сейчас четвертую строчку в рейтинге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", итальянский "Лацио" сейчас заинтересован в игроке "Шахтера" – Тайсоне. Эти сведения распространил агент указанного игрока по имени Диего Дорнелль.