14:56 17.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Финал Кубка Украины по футболу посетят скауты АПЛ

Британское издание Liverpool Echo сообщает, что во время сегодняшнего финала Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо" будут присутствовать скауты клубов Английской Премьер-лиги.

Финал Кубка Украины по футболу посетят скауты АПЛ

В сообщении говорится, что на стадион "Металлист" в Харькове прибудут представители сразу трех футбольных клубов богатой лиги мира: "Эвертона", "Сток Сити" и "Тоттенхэма".

Интереса придает то, что имена футболистов, за которыми приехали следить скауты – не называются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу в сезоне 2016/17. Эта победа стала юбилейной - десятой в истории футбольного клуба.


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