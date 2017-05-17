Финал Кубка Украины по футболу посетят скауты АПЛ

В сообщении говорится, что на стадион "Металлист" в Харькове прибудут представители сразу трех футбольных клубов богатой лиги мира: "Эвертона", "Сток Сити" и "Тоттенхэма".

Интереса придает то, что имена футболистов, за которыми приехали следить скауты – не называются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу в сезоне 2016/17. Эта победа стала юбилейной - десятой в истории футбольного клуба.