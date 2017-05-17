16:26 17.05.2017 | Общество | Новости
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Прокуратура Германии сообщает, что нападение на автобус ФК "Боруссия" не было терактом

Associated press передает сообщение прокуратуры Германии о том, что правоохранителями не было обнаружено признаков террористического акта при взрыве у автобуса футбольной команды "Боруссия" 11 апреля.

Прокуратура Германии сообщает, что нападение на автобус ФК

В сообщении говорится, что прокуратурой установлен виновник взрыва, который действовал в личных финансовых целях. Сообщается, что сделал взрыв 28-летний россиянин с немецким гражданством.

Ранее УРА-Информ сообщал, что что 11 апреля у клубного автобуса немецкой "Боруссии" прогремело три взрыва. В результате взрыва пострадал испанец Марк Бартра, которому в руку попал осколок. Позже стало известно, что футболист получил перелом лучевой кости и выбыл из строя на один месяц.


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