Прокуратура Германии сообщает, что нападение на автобус ФК "Боруссия" не было терактом

В сообщении говорится, что прокуратурой установлен виновник взрыва, который действовал в личных финансовых целях. Сообщается, что сделал взрыв 28-летний россиянин с немецким гражданством.

Ранее УРА-Информ сообщал, что что 11 апреля у клубного автобуса немецкой "Боруссии" прогремело три взрыва. В результате взрыва пострадал испанец Марк Бартра, которому в руку попал осколок. Позже стало известно, что футболист получил перелом лучевой кости и выбыл из строя на один месяц.