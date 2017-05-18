"Монако" стал чемпионом Франции впервые за 17 лет

"Монако" в перенесенном матче 31 тура чемпионата Франции дома победил "Сент-Этьен" со счетом 2:0 и впервые за 17 лет оформил титул чемпиона страны.
Об этом сообщается на сайте клуба.
Так, в "золотом матче" забитыми голами отличились Килиан Мбаппе и Валер Жермен.
При этом клуб набрал 92 очка и стал недосягаемым для занимающего второе место "Пари Сен-Жермена".
К слову, это победа в чемпионате Франции стала для "Монако" восьмой в истории. Кроме того, клуб пять раз завоевывал Кубок страны.
В текущей Лиге чемпионов команда Леонардо Жардима дошла до полуфинала, где уступила "Ювентусу".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 18-летний бомбардир ФК "Монако" установил два рекорда Лиги чемпионов.