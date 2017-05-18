11:18 18.05.2017 | Футбол | Новости
100166066:labazovych

"Монако" стал чемпионом Франции впервые за 17 лет

"Монако" в перенесенном матче 31 тура чемпионата Франции дома победил "Сент-Этьен" со счетом 2:0 и впервые за 17 лет оформил титул чемпиона страны.
 

Об этом сообщается на сайте клуба.

Так, в "золотом матче" забитыми голами отличились Килиан Мбаппе и Валер Жермен.

При этом клуб набрал 92 очка и стал недосягаемым для занимающего второе место "Пари Сен-Жермена".

К слову, это победа в чемпионате Франции стала для "Монако" восьмой в истории. Кроме того, клуб пять раз завоевывал Кубок страны.

В текущей Лиге чемпионов команда Леонардо Жардима дошла до полуфинала, где уступила "Ювентусу".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 18-летний бомбардир ФК "Монако" установил два рекорда Лиги чемпионов. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив