"Монако" стал чемпионом Франции впервые за 17 лет

Об этом сообщается на сайте клуба.

Так, в "золотом матче" забитыми голами отличились Килиан Мбаппе и Валер Жермен.

При этом клуб набрал 92 очка и стал недосягаемым для занимающего второе место "Пари Сен-Жермена".

К слову, это победа в чемпионате Франции стала для "Монако" восьмой в истории. Кроме того, клуб пять раз завоевывал Кубок страны.

В текущей Лиге чемпионов команда Леонардо Жардима дошла до полуфинала, где уступила "Ювентусу".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 18-летний бомбардир ФК "Монако" установил два рекорда Лиги чемпионов.