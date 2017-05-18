"Шахтер" минимально обыграл "Динамо" и выиграл Кубок Украины - ВИДЕО

В среду поздно вечером, 17 мая, "горняки" в один мяч обыграли столичную команду в финальном поединке. Матч закончился со счетом 1:0.

Это уже 11 победа "Шахтер" в своей истории и теперь они догнали по этому показателю киевский клуб. Единственный гол на 80 минуте матча забил Марлос.

Вратарь "горняков" Пятов выбил мяч на половину поля "Динамо", Марлос принял его, прошел вдоль штрафной, ушел от подката Шепелева и точно пробил в дальнюю "девятку". После забитого гола Марлос расплакался.

Вместе с тем игра была равной и моментов для взятия ворот было не так уж и много. При этом таких возможностей у "динамовцев" было много, но реализовать их они так и не смогли.

Таким образов, "Шахтер" к титулу чемпиона добавил еще и Кубок страны, став обладателем трофея второй сезон кряду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко пообещал болельщикам, что футболисты клуба отдадут все силы и умрут на поле за победу в матче Кубка Украины.