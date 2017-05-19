Беседина назван лучшим молодым футболистом апреля в Украине

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Как отмечается, участие в традиционном голосовании проекта "Золотой Талант" приняли 128 экспертов. В свою очередь 102 из них внесли динамовского воспитанника харьковского футбола в свою тройку.

Так, Беседин набрав 262 балла и провел пять матчей за "Динамо". В часности, украинский футболист забил - "Александрии" (три мяча, сравнял счет, итог - 4:1), "Олимпику" (первый гол, 4:0) и "Черноморцу" (второй гол, 4:1).

Ксати, в пятерку лучших также вошел "динамовец" Владимир Шепелев. В связи с этим он поднялся с пятой строчки рейтинга на четвертую.

Кроме него в рейтинг попали Виктор Цыганков (11-е место) и Павел Ореховский (14-е).

Стоить отметить, что в марте Артем Беседин также победил в опросе, набрав 255 баллов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров покинет свой пост после завершающего поединка в текущем сезона УПЛ против "Черноморца", который состоится 31 мая.