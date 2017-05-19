Ребров может покинуть "Динамо" после окончания сезона

Об этом передает football.ua.

По словам Вячеслава Заховайло, он очень надеется, что Ребров попрощается красиво.

"Шахтер пытался играть в футбол, ну а Динамо бегало в футбол. Игроки Динамо явно уступают в индивидуальном мастерстве. Сколько ни делай тактические перестроения, – не поможет! Куда уходит Ребров? Не скажу – не буду делиться неофициальной информацией“, – отметил Заховайло.

Кстати, Ребров возлавил киевское "Динамо" в 2014 году. Кроме того, с того времени наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров дважды становился чемпионом Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Шахтер" минимально обыграл "Динамо" и выиграл Кубок Украины.