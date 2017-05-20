Павелко - единственный кандидат на пост президента ФФУ

Об этом передает официальный сайт организации.

Так, единственным кандидатом на пост главы ФФУ был выдвинут нынешний руководитель организации - Андрей Павелко.

При этом члены комиссии приняли заявление от Андрея Павелко о согласии на участие в выборах.

Стоить отметить, что Павелко был избран президентом ФФУ в марте 2015 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители ФФУ недавно поведали про место проведения домашней игры квалификации к ЧМ-2018 г. Таким образом, уже осенью украинская сборная будет играть против турецкой сборной в группе отбора к Чемпионату 2018-го года.