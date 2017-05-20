17:50 20.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Павелко - единственный кандидат на пост президента ФФУ

Сегодня комиссия Федерация футбола Украины по реорганизации подвела итоги выдвижения делегатов для участия в Конгрессе, который состоится 16 июня. Кроме того, завершили процедуру выдвижения кандидатов на пост президента федерации.

 

Павелко - единственный кандидат на пост президента ФФУ

Об этом передает официальный сайт организации.

Так, единственным кандидатом на пост главы ФФУ был выдвинут нынешний руководитель организации - Андрей Павелко.

При этом члены комиссии приняли заявление от Андрея Павелко о согласии на участие в выборах.

Стоить отметить, что Павелко был избран президентом ФФУ в марте 2015 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители  ФФУ недавно поведали про место проведения домашней игры квалификации к ЧМ-2018 г. Таким образом, уже осенью украинская сборная будет играть против турецкой сборной в группе отбора к Чемпионату 2018-го года. 

 


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