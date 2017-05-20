Павелко - единственный кандидат на пост президента ФФУ

Сегодня комиссия Федерация футбола Украины по реорганизации подвела итоги выдвижения делегатов для участия в Конгрессе, который состоится 16 июня. Кроме того, завершили процедуру выдвижения кандидатов на пост президента федерации.
Об этом передает официальный сайт организации.
Так, единственным кандидатом на пост главы ФФУ был выдвинут нынешний руководитель организации - Андрей Павелко.
При этом члены комиссии приняли заявление от Андрея Павелко о согласии на участие в выборах.
Стоить отметить, что Павелко был избран президентом ФФУ в марте 2015 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители ФФУ недавно поведали про место проведения домашней игры квалификации к ЧМ-2018 г. Таким образом, уже осенью украинская сборная будет играть против турецкой сборной в группе отбора к Чемпионату 2018-го года.