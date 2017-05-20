10:17 20.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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В Харькове пройдет матч квалификации ЧМ-2018

Представители  ФФУ недавно поведали про место проведения домашней игры квалификации к ЧМ-2018 г.

В Харькове пройдет матч квалификации ЧМ-2018

Про это сказано на веб-сайте ФФУ. Согласно поступившим сведениям – этой осенью украинская сборная будет играть против турецкой сборной в группе отбора к Чемпионату 2018-го года. С главой ОГА Харьковщины уже велся диалог по поводу организации будущего поединка.

Это очень важно в сложившейся ситуации, потому что для очень многих граждан такая игра как футбол – это явный признак мира. Футболы в н.п. Харьков как правило собирают серьезные аудитории, сюда едут из прифронтовых зон – рассказали в ФФУ.

Как сообщал УРА-Информ, волк стал талисманом ЧМ-2018.


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