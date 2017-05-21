Лучшего футболиста апреля среди юниоров определили в Украине

Таким образом, украинский голкипер был удостоен 316 баллов.

Отметим, в прошлом месяце Лунин провел пять матчей за "Днепр", в которых пропустил лишь два мяча - с Карпатами (2:2).

При этом в четырех играх 18-летний вратарь покинул ворота "на замке".

В свою очередь три поединка из этих четырех "Днепр" выиграл - у "Звезды" (1:0), "Ворсклы" (2:0) и "Волыни" (1:0), а со "Сталью" сыграл вничью 0:0.

Кстати, участие в традиционном голосовании проекта "Золотой Талант" приняли 128 экспертов, из которых 116 внесли воспитанника харьковского футбола в свою тройку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лучшим футболистом Украины апреля в категории U-21 признан форвард "Динамо" и сборной Артем Беседин.