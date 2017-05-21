В Англии футболистов будут наказывать за симуляцию

Согласно данным с сайта ассоциации – за симуляции в играх английского чемпионата отныне станут наказывать. Если игроков поймают на симуляции – то им грозит наказание – дисквалификация на последующие два матча – в случае достижения успеха в обмане судьи.

Если получится предъявить доказательства того, что арбитра обманули при помощи симуляции и он в итоге принял неверное решение – дал карточку или иное, то симулянт может быть также наказан уже после завершения игры. Принимающая же решения о наказаниях комиссия станет функционировать инкогнито.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине кандидат на должность главы ФФУ один – А. Павелко.