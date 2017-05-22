Украинский "Шахтер" попал в первую корзину Лиги Чемпионов

В сообщении говорится, что помимо горняков в первую корзину также попали "Реал", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Бенфика", "Монако", "Спартак". А именно чемпионы первых семи ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА. А также победитель прошлогодней Лиги чемпионов.

Кроме того, частично известны и участники второй корзины. Туда уже попали испанская "Барселона", английский "Манчестер Сити", испанский "Атлетико", французский "ПСЖ" и немецкая "Боруссия" Дортмунд.

Примечательно и то, что другими участниками группового этапа турнира также стали: "РБ Лейпциг", "Тоттенхэм", "Порту", "Андерлехт", "Фейеноорд" и "Базель".

Ранее УРА-Информ сообщал, что УЕФА назначил судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.