17:40 22.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100166295:nastia

Украинский "Шахтер" попал в первую корзину Лиги Чемпионов

На сайте УЕФА появилась информация, что украинский футбольный клуб Шахтер попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Такое произошло впервые в истории футбола.

Украинский

В сообщении говорится, что помимо горняков в первую корзину также попали "Реал", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Бенфика", "Монако", "Спартак". А именно чемпионы первых семи ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА. А также победитель прошлогодней Лиги чемпионов.

Кроме того, частично известны и участники второй корзины. Туда уже попали испанская "Барселона", английский "Манчестер Сити", испанский "Атлетико", французский           "ПСЖ" и немецкая "Боруссия" Дортмунд.

Примечательно и то, что другими участниками группового этапа турнира также стали: "РБ Лейпциг", "Тоттенхэм", "Порту", "Андерлехт", "Фейеноорд" и "Базель".

Ранее УРА-Информ сообщал, что  УЕФА назначил судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив