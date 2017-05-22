"Челси" установил новый рекорд АПЛ

В сообщении говорится, что, переиграв со счетом 5: 1 "Сандерленд" и получив рекордную 30-ю победу в рамках сезона в 38 проведенных матчах, лондонцы улучшили свое же достижение, установленное в сезонах-2004/05 и 2005/06. Тогда “Челси” получил по 29 побед.

Также сообщается, что наставник Челси Антонио Конте признал, что им с командой пришлось преодолеть немало трудностей, но сейчас они могут с гордостью праздновать завоевание титула с болельщиками и своими семьями.

Ранее УРА-Информ сообщал, что английская ассоциация футбола уже решила утвердить внедрение наказания за симулирование на футбольных матчах.