11:38 22.05.2017 | Футбол | Новости
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Ювентус" в шестой раз подряд выиграл чемпионат Италии

Туринский "Ювентус" обыграл "Кротоне" со счетом 3:0 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Таким образом, "Ювентус" стал победителем чемпионата Италии в шестой раз подряд, а также установил национальный рекорд.

Ювентус

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Так, благодаря двум точным ударам Манджукича и Дибалы в первом тайме, а также голу Алекса Сандро под занавес поединка, команда Массимилиано Аллегри добыла очередные три очка.

При этом за тур до конца розыгрыша Серии А Старая Синьора оторвалась от Ромы на четыре зачетных пункта. В связи с этим "Волки" потеряли даже математические шансы вырвать первое место.

В данный момент на счету "Ювентуса" 88 очков за тур до конца чемпионата.

В свою очередь "Рома" может набрать не более трех очков, которые не позволят догнать туринский клуб.

Стоить отметить, что бьянко-нери превзошли свое же достижение, установленное с 1931 по 1935 год. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Монако" и "Ювентус" встретятся в полуфинале Лиги Чемпионов.


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