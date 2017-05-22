13:56 22.05.2017 | Спорт | Новости
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Мадридский "Реал" стал победителем чемпионата Испании по футболу

Официальный сайт ФК "Реал" сообщает, что мадридская команда завоевала титул чемпиона Испании по футболу, обойдя "Барселону" на три очка.

Мадридский

В сообщении говорится, что мадридский "Реал" выиграл у "Малаги" в выездном матче 38-го тура испанской Примеры и благодаря голам Роналду и Бензема команда победила со счетом 2:0, став чемпионами страны. В турнирной таблице мадридцы обогнали "Барселону" только на три пункта.

"Я очень счастлив. "Реал" доказал, что у нас большая команда", - заявил К.Роналду.

Примечательно то, что болельщики "Реала" ждали триумфа команды пять лет. За этот срок мадридцы дважды стали сильнейшими в Европе, но на внутренней арене никак не могли завоевать "золото", уступая "Барселоне" и "Атлетико".

Ранее УРА-Информ сообщал, что туринский "Ювентус" в шестой раз подряд выиграл чемпионат Италии.


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