Столичное "Динамо" проиграло луганской "Заре"

Матч проходил на НСК "Олимпийский" и закончился со счетом 2:1. Как сообщает пресс-служба "бело-синих", хозяева поля начали матч активнее, но при этом первый опасный момент создали гости.

Бонавентуре заработал штрафной в непосредственной близости от ворот, и Петряк попал в штангу. Затем "динамовцы" ответили своим стандартным положениям и Морозюк точно пробил в угол ворот первый мяч.

Вместе с тем ближе к концу первого тайма луганчане увеличили темп, и если ударам Гречишкина и Харатин не хватило точности, то опытный Чечер удачно подключился к атаке и точным ударом замкнул фланговую передачу и забил свой первый год в ворота киевлян.

После перерыва "динамовцы" продолжили большими силами атаковать, фактически закрыв соперника на своей половине поля, но вместо этого пропустили гол в свои ворота вскоре после возобновления игры - Опанасенко точным пасом вывел Бонавентуре на ударную позицию, и нападающий с острого угла поразил ворота.

Таким образом, матч закончился со счетом 1: 2, а "Динамо" потерпело второе поражение подряд в чемпионате и третьей в общем - с учетом кубкового поединка "Шахтером".

Напомним, уже в следующем туре "динамовцев" ждет встреча с "горняками". Они встретятся 26 мая в рамках 31-го тура Лиги Пари-Матч команды сыграют в Харькове.

Как сообщал УРА-Информ, Донецкий " Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона 2016-17 годов. В среду поздно вечером, 17 мая, "горняки" в один мяч обыграли столичную команду в финальном поединке. Матч закончился со счетом 1:0.