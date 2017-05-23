Полиция Каталонии задержала бывшего президента ФК "Барселона" Роселя

Полиция Каталонии задержала его в рамках расследования дела об отмывании денег. Как сообщает "Российская служба Би-Би-Си", полиция на северо-востоке Каталонии провела рейд, во время которого были задержаны еще несколько человек.

В числе задержанных оказалась также супруга Роселя Марта Пинеда. Вместе с тем источники в полиции сообщил, что Роселя подозревают в присвоении денег от продажи телевизионных прав на показ товарищеских матчей сборной Бразилии.

Напомним, Сандро Росель, занимавший пост президента "Барселоны" с 2010 по 2014 годы. Он ушел в отставку после того, как его обвинили в присвоении денег во время заключения контракта на покупку бразильского футболиста, нападающего "Сантоса" Неймара.

Как сообщал УРА-Информ, приобретение Неймара обошлось "Барселоне" не в 57 миллиона евро, как было объявлено, а почти в два раза дороже. Росель тогда заявил, что полностью отвергает обвинения в свой адрес.