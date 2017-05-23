Шевченко назвал состав сборной Украины на матч с Финляндией

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

Таким образом, состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба – "Шахтер"), Андрей Лунин ("Днепр").

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Гогдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – "Шахтер"), Николай Морозюк ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Заря"), Николай Матвиенко ("Карпаты").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).

Нападающие: Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция), Артем Беседин ("Динамо")

При этом на случай травмы тренерский штаб Шевченко озвучил резерв, куда вошли четыре игрока. Среди них, Артем Кравец (Гранада, Испания), Руслан Ротань (Днепр), Иван Петряк (Заря), Виктор Цыганков (Динамо).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболисты сборной Украины наконец-то определились с цветом формы на два ближайших поединка, которые пройдут в июне.